V Črnomlju odpirajo prenovljen most na Majer

Črnomelj, 23. oktobra - V Črnomlju bodo danes uradno odprli prenovljeni leseni most na Majer, ki mestno središče preko reke Lahinje povezuje s Poslovno cono Majer. Gre za del širšega projekta Po poteh skrivnostnega obiskovalca, v okviru katerega so nedavno odprli tudi prenovljeno območje Ajdovega zrna in uredili sprehajalno pot ob Lahinji.