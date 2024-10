Giuliani mora volilnima delavkama predati newyorško stanovanje

New York, 23. oktobra - Sodišče na Manhattnu je v torek odločilo, da mora nekdanji newyorški župan Rudy Giuliani volilnima delavkama iz Georgie, ki jima zaradi obrekovanja dolguje skoraj 150 milijonov dolarjev, predati številne dragocenosti in luksuzno stanovanje v New Yorku, poročajo ameriški mediji.