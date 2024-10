Prvak Boston je na uvodu sezone premagal New York

Boston, 23. oktobra - Prvaki severnoameriške košarkarske lige NBA, Boston Celtics, so v uvodu nove sezone doma nadigrali New York s 132:109. Los Angeles Lakers so ugnali Minnesoto Timberwolves s 110:103, to drugo tekmo večera je zaznamovala družina James. Prvič sta skupaj v ekipi zaigrala oče in sin, legendarni 39-letni LeBron in 19 let mlajši novinec Bronny.