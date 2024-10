Nepremičninski sklad pokojninskega zavarovanja načrtuje gradnjo približno 220 stanovanj

Ljubljana, 23. oktobra - Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja načrtuje gradnjo približno 220 stanovanj za starejše in upokojence v različnih delih države. Investicija bo skupno znašala približno 40 milijonov evrov, gradnjo pa naj bi končali do konca leta 2027, so za STA povedali v skladu.