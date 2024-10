Golob: Obisk pri Bidnu jemljem kot izraz spoštovanja, zaupanja in prijateljstva med državama

Washington, 22. oktobra - Premier Robert Golob je po pogovoru z ameriškim predsednikom Joejem Bidnom v Beli hiši slovenskim dopisnikom v ZDA dejal, da svoj prvi obisk Bele hiše razume kot izraz spoštovanja, zaupanja in prijateljstva med državama. Premier in predsednik sta načela številne teme od mednarodnega dogajanja do bilateralnih odnosov.