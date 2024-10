Delo o odpovedi referenduma o Jeku 2 (23. 10.)

Ljubljana, 22. oktobra - Uroš Esih v komentarju Taktični in hiter umik nadblokovske jedrske naveze piše o odpovedi referenduma o drugem bloku Jedrske elektrarne Krško. Avtor poudarja, da so parlamentarne stranke izkazale redko videno slogo v podpori projekta Jek2. Meni tudi, da so bile stranke na referendumsko kampanjo slabo pripravljene.