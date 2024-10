Nekdanji direktor modnega giganta Abercrombie & Fitch obtožen trgovanja s spolnimi uslugami

New York, 22. oktobra - Nekdanjega izvršnega direktorja verige trgovin z oblačili Abercrombie & Fitch Mika Jeffriesa ter njegovega partnerja Matthewa Smitha so danes v ZDA aretirali in obtožili trgovanja s spolnimi uslugami. Na zabavah v ZDA in drugod naj bi spolno zlorabljala mlade moške. Odvetniki obtoženih odločno zanikajo kakršne koli kršitve.