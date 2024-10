Univerza v Ljubljani podelila devet Rektorjevih nagrad za izjemne ideje

Ljubljana, 22. oktobra - Na ljubljanski fakulteti za arhitekturo so v okviru festivala Uni.Minds nocoj podelili Rektorjeve nagrade za naj inovacijo Univerze v Ljubljani (UL). Nagrade v skupni vrednosti 18.000 evrov je prejelo devet projektov v treh kategorijah. Prvo mesto v vsaki kategoriji so zasedle ideje FoodIQ, MediGuide in mobilna aplikacija Greenie.