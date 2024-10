DZ sprejel nov zakon o detektivski dejavnosti

Ljubljana, 23. oktobra - DZ je danes z 52 glasovi za in nobenim proti sprejel nov zakon o detektivski dejavnosti, s katerim so med drugim jasno opredelili oblike dela detektivov. Zakon prav tako daje ministrstvu za notranje zadeve večjo vlogo pri strokovnem nadzoru nad delom detektivov in nadgrajuje evidence, ki jih vodi Detektivska zbornica RS.