V sklopu projekta Squash bodo v Slovenijo prišli raziskovalci s področja kvantnih tehnologij

Ljubljana, 22. oktobra - Na Institutu Jožef Stefan (IJS) so pridobili nov 11,5 milijonov evrov vreden projekt Squash - Slovensko središče za kvantno znanost. S projektom želijo izboljšati raziskovalno odličnost in konkurenčnost instituta z zaposlitvijo podoktorskih raziskovalcev z vsega sveta na področjih kvantnih znanosti in tehnologij, so danes povedali na predstavitvi.