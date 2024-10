Nagrada Kristine Brenkove za izvirno slikanico Majdi Koren in Ani Maraž za Protideževno juho

Ljubljana, 22. oktobra - Dobitnici nagrade Kristine Brenkove za izvirno slovensko slikanico sta pisateljica Majda Koren in ilustratorka Ana Maraž za slikanico Protideževna juha. Kot piše v utemeljitvi, slikanica večplastno nagovarja mlajše bralce in jih motivira z elementi čudežnosti ter domislicami z ljudskimi pregovori. Slikanica spodbuja in razvija domišljijo.