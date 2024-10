Neurja odškrnila četrtletni dobiček pozavarovalnice Munich Re

Berlin, 22. oktobra - Nemška pozavarovalnica Munich Re je v tretjem četrtletju ustvarila 900 milijonov evrov čistega dobička, kar je približno pol milijarde evrov manj od pričakovanj analitikov. Na to so vplivala številna neurja v ZDA in Evropi. Največ škode je družba zabeležila zaradi orkana Helene.