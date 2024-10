Tim Walz - nekdanji učitelj, kongresnik in guverner postal podpredsedniški kandidat

pripravil Luka Krek

Washington, 25. oktobra - Tim Walz je nekdanji učitelj in veteran nacionalne garde ZDA, ki ga je demokratska predsedniška kandidatka Kamala Harris avgusta imenovala za svojega kandidata za podpredsednika. Walz je od leta 2018 guverner zvezne države Minnesota, pred tem je bil 12 let član zveznega kongresa. Med drugim ga zaznamuje ljudski, preprost in oster pristop.