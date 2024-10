V Kopru regijska vaja civilne zaščite ob neurju z močnim vetrom in dežjem

Koper, 22. oktobra - Koprska izpostava Uprave RS za zaščito in reševanje v sodelovanju s koprskimi gasilci in občinami Slovenske Istre danes popoldne organizira regijsko vajo Neurje 2024. Scenarij vaje je predvidel neurje z močnim vetrom in dežjem, ki se začne v Piranu in se v pol ure pomakne čez vse obalne občine, pri čemer povzroči naravne in druge nesreče.