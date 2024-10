Ob evropskem dnevu gluhoslepih pozivi k sprejetju zakona o uporabi njihovega jezika

Ljubljana, 22. oktobra - V Združenju gluhoslepih Slovenije Dlan so današnji evropski dan gluhoslepih, ki poteka pod sloganom S skupnimi močmi zmoremo več, obeležili s kulturnim programom, ki so ga sooblikovale osebe z gluhoslepoto. Med drugim so udeleženci dogodka ministrstvo za delo pozvali k čim prejšnjemu sprejetju predloga zakona o uporabi jezika gluhoslepih.