Kranj in Ljubljana prejela priznanji za načrt doseganja podnebne nevtralnosti

Kranj/Ljubljana/Strasbourg, 22. oktobra - Kranj in Ljubljana sta danes v Strasbourgu prejela znak misije EU za uspešno pripravljen akcijski in investicijski načrt, da do leta 2030 postaneta podnebno nevtralni in pametni mesti. Priznanje je danes prejelo še 18 drugih evropskih mest, skupaj pa se z njim ponaša 53 mest.