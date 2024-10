Pregled najnovejših napovedi BDP za Slovenijo

Ljubljana, 22. oktobra - Mednarodni denarni sklad (IMF) je danes sledil Uradu RS za makroekonomske analize in razvoj (Umar) in Evropski banki za obnovo in razvoj (EBRD) ter poslabšal napovedi letošnje rasti slovenskega BDP. STA objavlja posodobljeno tabelo napovedi domačih in mednarodnih ustanov. Preostale bodo nove napovedi objavile v naslednjih tednih.