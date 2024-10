V Leskovcu pri Brusnicah odprli dolenjsko-belokranjski center za obdelavo odpadkov

Novo mesto, 22. oktobra - Tri leta in pol od podpisa pogodbe desetih občin za izgradnjo objekta za mehansko in biološko obdelavo komunalnih odpadkov v Leskovcu pri Brusnicah so objekt danes tudi uradno odprli. Odprtja se je udeležil minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer, ki je ocenil, da gre za projekt, ki je lahko zgled ostalim regijam v državi.