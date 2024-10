Evropska prestolnica kulture leta 2025 z več kot 400 uradnimi dogodki

Nova Gorica, 22. oktobra - Nova Gorica in Gorica bosta 8. februarja 2025 prevzeli naziv Evropske prestolnice kulture (EPK), v sklopu tega naziva in v želji, da v mesti pride čim več ljudi, pa tekom leta tam načrtujejo več vrhuncev. Poskrbljeno bo za kulinarične, glasbene, umetniške in športne navdušence, dogodki pa bodo potekali skozi vse leto. Skupaj jih bo več kot 400.