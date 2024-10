Za uspešen zeleni prehod bistveno večje vključevanje državljanov

Ljubljana, 22. oktobra - Če želimo v Sloveniji pospešiti zeleni prehod, morajo biti postopki umeščanja objektov obnovljivih virov energije v prostor bolj vključujoči do državljanov, je bil eden glavnih poudarkov konference, ki so jo v Ljubljani pripravile nevladne organizacije. Sodelujoči so izpostavili tudi pomembnost sistemskih podpor države.