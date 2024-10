Mariborski policisti opozarjajo na odklonska ravnanja mladostnikov

Maribor, 22. oktobra - Policijska uprava Maribor je danes organizirala 21. strokovni posvet Mladi in kriminal. Letošnje srečanje so posvetili generaciji Z in odklonskim ravnanjem mladih. Poudarili so vlogo policistov, ki lahko nudijo pomoč in podporo mladim ter jim pomagajo sprejemati odgovorne odločitve, so zapisali v sporočilu za javnost.