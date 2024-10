UKC Ljubljana podelil priznanja za strokovne dosežke v zdravstveni in babiški negi

Ljubljana, 22. oktobra - V UKC Ljubljana so danes slavnostno podelili priznanja za strokovne dosežke na področju zdravstvene in babiške nege v letošnjem letu. Priznanja je prejelo 25 prejemnic in prejemnikov. Ti svojo predanost, znanje in trud vlagajo v napredek, delo in poslanstvo stroke, so sporočili iz UKC. Tako bistveno prispevajo k njenem razvoju.