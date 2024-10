Islamska skupnost v Sloveniji zbrala 100.000 evrov za žrtve poplav v BiH

Ljubljana, 22. oktobra - Mešihat Islamske skupnosti v Sloveniji je zbral 100.000 evrov prostovoljnih prispevkov za družine, ki so jih v Bosni in Hercegovini (BiH) prizadele poplave, so za medije sporočili iz Islamske skupnosti. Mufti Nevzet Porić se je ob tem zahvalil vsem članom Islamske skupnosti v Sloveniji.