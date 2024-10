Na sojenju v zadevi Trenta tokrat le prebirali listinske dokaze

Celje, 22. oktobra - V odsotnosti prvaka SDS Janeza Janše, ki se je opravičil zaradi seje državnega zbora, so na današnjem nadaljevanju sojenja njemu in soobtoženima, nekdanjima direktorjema Eurogradenj in Imosa Klemnu Gantarju in Branku Kastelicu, zaradi domnevno spornih poslov z zemljišči v Trenti, na celjskem sodišču zgolj prebirali listinske dokaze.