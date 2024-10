Arčon obiskal slovensko skupnost v Severni Makedoniji

Skopje, 22. oktobra - Minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon se je v nedeljo in ponedeljek mudil pri slovenski skupnosti v Severni Makedoniji. Med drugim se je udeležil proslave ob 30. obletnici Slovenskega združenja France Prešeren Skopje in društvu podelil priznanje za prispevek k ohranjanju slovenskega jezika in identitete.