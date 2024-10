Ljubljana, 22. oktobra - Povprečni mesečni stroški dela na zaposleno osebo so lani znašali 3015 evrov in so bili za 9,7 odstotka višji kot leto prej. Najnižji so bili v drugih dejavnostih, najvišji pa v oskrbi z električno energijo, plinom in paro, so sporočili s statističnega urada.