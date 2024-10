Glavna težava ZN po mnenju Türka razhajanja med stalnimi članicami Varnostnega sveta

pripravil Marko Stanojević

New York/Ljubljana, 23. oktobra - Združeni narodi v četrtek obeležujejo 79. obletnico ustanovitve. Glede na število oboroženih konfliktov in drugih kriz po svetu se zdi, da je organizacija vse bolj nemočna pri soočanju z izzivi. Eden glavnih razlogov za to so razhajanja med stalnimi članicami Varnostnega sveta, je za STA menil nekdanji predsednik republike Danilo Türk.