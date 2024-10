Bivši perujski predsednik zaradi korupcije obsojen na 20 let zapora

Lima, 22. oktobra - Sodišče v Peruju je bivšega predsednika države Alejandra Toleda v ponedeljek zaradi korupcije in pranja denarja obsodilo na 20 let zapora. Danes 78-letni politik, ki je Peru vodil med letoma 2001 in 2006, je glede na obtožbe tožilstva od brazilskega gradbenega podjetja Odebrect sprejel podkupnino 35 milijonov ameriških dolarjev.