Umrl prvi pevec Iron Maidnov Paul Di'Anno

London, 22. oktobra - V starosti 66 let je umrl prvi pevec britanske heavy metal zasedbe Iron Maiden Paul Di'Anno. S skupino je sodeloval pri prvih dveh albumih Iron Maiden in Killers v začetku 80. let, preden ga je nasledil Bruce Dickinson. Novico o njegovi smrti je sporočila njegova založba Conquest Records. Umrl je na svojem domu v Salisburyju v južni Angliji.