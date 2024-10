Ana Bucik Jogan: Posvečam se smučanju, ne denarju

Ljubljana, 22. oktobra - Do začetka sezone svetovnega pokala v alpskem smučanju v Söldnu so štirje dnevi. V nizkem startu pred veleslalomsko premiero so tudi v slovenskem štabu, ki bo na ledeniku računal na štiriperesno deteljico Žan Kranjec, Andreja Slokar, Ana Bucik Jogan in Neja Dvornik. Za Bucik Jogan in Dvornik je nova sezona posebna zaradi obvezne denarne soudeležbe.