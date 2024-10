Tudi IMF za letos pričakuje nižjo rast slovenskega BDP

Washington, 22. oktobra - Mednarodni denarni sklad (IMF) se je pridružil domačim in tujim napovedovalcem, ki so znižali napoved letošnje rasti slovenskega BDP. Če je do zdaj pričakoval dvoodstotno gospodarsko rast, po novem napoveduje 1,5-odstotno. Za 2025 je medtem napoved popravil z 2,5 na 2,6 odstotka. Višja od dozdajšnjih ocen bo prihodnje leto inflacija.