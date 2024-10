Na hitro prelistano: Novosti na domačem knjižnem trgu

Ljubljana, 26. oktobra - Pri Založbi ZRC je izšla Humanizacija dela Uroša Staniča o začetkih slovenske industrijske robotike, pri Jutri 2052 pa peti del zbirke Ogenj, rit in kače niso za igrače z naslovom Lučkine in druge zgodbe Milene Miklavčič. Izšli sta tudi deli francoske pisateljice Constance Debre - pri založbi No!Press Love Me Tender, pri Škucu pa Play boy.