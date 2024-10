V MGL Luč ugasne v ospredje postavlja nefunkcionalno družino

Ljubljana, 22. oktobra - Na Velikem odru Mestnega gledališča ljubljanskega (MGL) bo v četrtek premiera predstave Luč ugasne v režiji Sebastiana Cavazze. Britanski avtor Simon Stephens je v središče dogajanja postavil odtujeno in nefunkcionalno družino, katere člani se po smrti mame in žene Christine spopadajo s strahovi in potujejo po osebni in družinski zgodovini.