Ljubljanski mestni svet prikimal ukrepom za večjo dostopnost

Ljubljana, 21. oktobra - Ljubljanski mestni svet je potrdil strateški načrt dostopnosti Mestne občine Ljubljana (Mol), ki med drugim predvideva urejanje taktilnih oznak po mestu. Sprejeli so tudi novo športno strategijo in podprli poimenovanje treh novih ulic in parka. Mestni svet ima tudi novega občinskega svetnika. Stranko Vesna bo po novem zastopal Denis Striković.