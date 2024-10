Slovenija v ZN izpostavila pomen odgovornosti za kršitve

New York, 22. oktobra - Imuniteta je procesna ovira za izvajanje pristojnosti in ne more izničiti odgovornosti za kršitve, je v ponedeljek na letni razpravi držav članic ZN o poročilu komisije za mednarodno pravo v New Yorku dejal generalni direktor za mednarodno pravo in zaščito interesov na ministrstvu za zunanje zadeve Marko Rakovec.