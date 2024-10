Ljubljanski mestni svet potrdil spremembe proračunov

Ljubljana, 21. oktobra - Ljubljanski mestni svetniki so potrdili spremembe proračunskih dokumentov za letošnje in prihodnje leto. Glavni razlog za spremembe je uskladitev tekočega financiranja in financiranja projektov glede na dinamiko izgradnje in vključitev novih projektov v proračun, je dejala vodja mestnega oddelka za finance in računovodstvo Saša Bistan.