Med usposabljanjem gorske policijske enote poškodovani trije policisti

Kranj, 21. oktobra - V skalni grapi grebena Na možeh nad Zelenico so se danes okoli 13. ure med usposabljanjem gorske policijske enote zaradi odloma velike skale poškodovali trije policisti, so sporočili z Generalne policijske uprave. Ugotovili so, da ne gre za hujše poškodbe. Policisti so že odšli v domačo oskrbo. Okoliščine dogodka policija še preiskuje.