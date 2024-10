Izraelski nacionalisti pozvali k ponovni naselitvi Gaze

Gaza, 21. oktobra - Izraelski nacionalisti so danes na meji med Izraelom in Gazo organizirali shod pod geslom Vrnitev v Gazo, na katerem so pozvali k ponovni naselitvi palestinske enklave z izraelskimi naseljenci. K temu je pozval tudi skrajno desni izraelski minister za nacionalno varnost Itamar Ben-Gvir.