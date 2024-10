V parlamentarnih strankah podpora umiku referenduma o Jeku 2

Ljubljana, 21. oktobra - Parlamentarne stranke se po zadnjih dneh, ko so v medijih odmevale negativne zgodbe v zvezi s posvetovalnim referendumom o drugem bloku krške nuklearke (Jek 2), strinjajo, da velja referendum preklicati. Med razlogi za to navajajo pomanjkljivo informiranost volivcev. V Levici so bili sicer proti referendumu že prej.