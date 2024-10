V Izraelu razkrili vohunsko mrežo, ki je delala za Iran

Tel Aviv, 21. oktobra - Izraelski varnostni organi so razkrinkali vohunsko mrežo, ki je delala za Iran. Sedem Izraelcev iz Haife in okolice je približno dve leti zalagalo Teheran z občutljivimi informacijami o vojaških oporiščih in energetski infrastrukturi, poročajo tuje tiskovne agencije.