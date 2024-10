Ljubljana, 21. oktobra - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste sta zaradi nesreče na štajerski avtocesti zaprta prehitevalni in vozni pas pred Šentjakobom proti Mariboru. Promet poteka po desnem pasu. Posledice nesreče med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani so odstranili, vendar so zastoji še vedno na avtocesti in tudi na vzporedni cesti.