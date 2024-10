Ljubljanska borza: SBI TOP sklenil z rastjo

Ljubljana, 21. oktobra - Indeks SBI TOP je v današnjem trgovanju pridobil 0,70 odstotka in se ustavil pri 1636,59 točke. Vlagatelji so opravili za 1,99 milijona evrov prometa, več kot 910.000 evrov z delnicami NLB. Po prometu so sledile Krkine delnice, s katerimi so opravili za 529.000 evrov poslov. Edine delnice v prvi kotaciji, ki so zdrsnile v minus, so bile Petrolove.