Gospodarski krog ob krizi v avtomobilski industriji državo pozval k ukrepanju

Ljubljana, 21. oktobra - Šibko povpraševanje v evropskem avtomobilskem sektorju podjetja sili v doseganje stroškovne učinkovitosti in strukturno preoblikovanje, posledica pa so lahko odpuščanja in selitev proizvodnje. Gospodarstvo ob tem dodatno bremeni nekonkurenčno poslovno okolje, so danes opozorili v Gospodarskem krogu in vlado pozvali k ukrepanju.