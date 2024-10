Nova pobuda za vetrne elektrarne pri Ilirski Bistrici ni prepričala krajanov

Ilirska Bistrica, 21. oktobra - Krajani Ilirske Bistrice so v četrtek ostro zavrnili predlog postavitve sedmih do 250 metrov visokih vetrnic na planoti vzhodno od mesta. Med drugim so opozorili, da gre za del zaščitenega območja Nature 2000. Pristojni so poudarili, da ni še nič odločeno in da bodo pripombe upoštevali.