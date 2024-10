Znane bodo najnovejše gospodarske napovedi IMF

Washington, 22. oktobra - Mednarodni denarni sklad (IMF) bo danes v sklopu jesenskega srečanja sklada in Svetovne banke objavil najnovejše gospodarske napovedi za svet in članice IMF. V julijski napovedi je za letos in prihodnje leto napovedal 3,2- oz. 3,3-odstotno rast svetovnega gospodarstva. Sloveniji je medtem aprila za letos napovedal dvoodstotno rast.