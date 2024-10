ZD Ljubljana z dodatnimi termini za cepljenje proti covidu-19

Ljubljana, 21. oktobra - V Zdravstvenem domu (ZD) Ljubljana beležijo povečano zanimanje za cepljenje proti covidu-19. Doslej so cepljenje proti covidu-19 v cepilnem centru na Metelkovi ulici 9 zagotavljali ob petkih. Zaradi povečanega zanimanja so petkova cepljenja podaljšali, ob tem pa dodajajo nove termine tudi ob četrtkih, so sporočili iz ZD Ljubljana.