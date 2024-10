V Slovenski kinoteki začetek Dnevov nemško govorečega filma

Ljubljana, 22. oktobra - S filmom Električna polja, ganljivim in večkrat nagrajenim prvencem švicarske režiserke Lise Gertsch, se drevi v Slovenski kinoteki začenjajo Dnevi nemško govorečega filma. Do petka bodo ponudili izbor najnovejših filmov nemško govorečega prostora, in sicer tri igrane in tri dokumentarne celovečerne filme.