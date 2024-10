Sodišče Stephanu za napeljevanje k umoru prisodilo 16 let zapora

Ljubljana, 21. oktobra - Senat Okrožnega sodišča v Ljubljani je libanonskega znanstvenika Michela Stephana danes spoznal za krivega napeljevanja k umoru Iračana in mu prisodilo 16 let zapora. Stephan, ki je bil zaradi napeljevanja k umoru enkrat že obsojen na osemletno zaporno kazen, je tako enotno obsojen na 23 let in osem mesecev zapora. Sodba še ni pravnomočna.