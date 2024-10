Bruselj: Glasovanje v Moldaviji tarča ruskega vmešavanja brez primere

Bruselj, 21. oktobra - Glasovanje na nedeljskih predsedniških volitvah in referendumu o približevanju EU v Moldaviji je bilo po navedbah Bruslja tarča ruskega vmešavanja in ustrahovanja brez primere. Tuje vmešavanje je za tesen rezultat na referendumu, na katerem so volivci podprli približevanje uniji, okrivila že moldavska predsednica Maia Sandu.