Savinjska regija oddala osnutek dopolnitve dogovora za razvoj regij

Celje, 21. oktobra - Savinjska regija je na ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj oddala osnutek dopolnitve dogovora za razvoj regij za finančno obdobje 2021-2027. Za to obdobje ima na voljo 57,8 milijona evrov sredstev evropske kohezijske politike oziroma za skupno 76 milijonov evrov vrednih projektov, so danes sporočili iz RRA Savinjska.